اصدر القضاء الروسي حكما بالسجن لمدة 30 يوما بحق اليكسي نافالني، المعارض الاول للكرملين والذي اعتقل امس الاول مع اكثر من 1500 من انصاره خلال تظاهرات دعا اليها في مختلف انحاء البلاد للاحتجاج على فساد الحكومة.

وقالت كيرا لارميش المتحدثة باسم نافالني، في تغريدة على تويتر «العقوبة: 30 يوما»، بسبب تنظيمه تظاهرات غير مرخص لها ورفضه الانصياع لأوامر قوات الأمن. وسارع المدون المعارض للفساد الى التعليق بسخرية على الحكم الصادر بحقه، وكتب على تويتر مغردا «لم يكتفوا بأن سرقوا البلد بأسره بل انني بسببهم سأفوت علي حفل ديبيش مود في موسكو» المقرر في مطلع يوليو المقبل.