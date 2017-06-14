أصيب 3 اشخاص على الأقل بجروح بينهم شرطية في اطلاق نار في محطة قطارات قرب مدينة ميونيخ بجنوب المانيا، امس، فيما اعلنت الشرطة اعتقال المشتبه به، مستبعدة اي دافع «سياسي او ديني».

واعلن الناطق باسم شرطة ميونيخ ماركوس دا غلوريا مارتينس خلال مؤتمر صحافي، انه سمعت طلقات نارية صباحا في محطة قطارات ضاحية اونترفورينغ بشمال ميونيخ خلال عملية تفتيش للشرطة.

واضاف انه خلال عملية التفتيش حاول رجل لم تكشف هويته دفع عنصر او اكثر من الشرطة تحت عجلات قطار كان يدخل المحطة، وحصل عراك قام على اثره الرجل بالاستيلاء على سلاح شرطية واطلق النار واصابها بجروح «بالغة» في رأسها. واصيب مطلق النار ايضا بالرصاص لكن حياته ليست في خطر.

واوضح الناطق باسم شرطة ميونيخ «انه رجل تصرف بشكل منفرد ولاسباب شخصية وليست هناك دوافع سياسية او دينية».

وفي وقت سابق، أكدت شرطة ميونيخ في تغريدة انها «سيطرت على الوضع»، وقالت الشرطة في تغريدة اخرى ان «المهاجم اعتقل وهو مصاب ايضا. ولا دلائل على وجود منفذين آخرين». واوضحت ان «المنطقة في محيط محطة القطارات اونترفورينغ طوقت».

وتوقفت حركة النقل في المحطة وارسلت اعداد كبرى من الشرطة الى المكان بعيد وقوع اطلاق النار. وسبق ان شهدت العاصمة البافارية اعمال عنف دامية حين قام الشاب ديفيد علي سنبلي (18 عاما) الذي يعاني من اضطرابات عقلية في يوليو 2016 باطلاق النار في مركز تجاري في ميونيخ، ما ادى الى مقتل تسعة اشخاص قبل ان ينتحر.

وكان الشاب متأثرا بمنفذ المجزرة التي ارتكبها قبل خمس سنوات من ذلك اليوم النرويجي انديرس بريفييك الذي قتل 77 شخصا.