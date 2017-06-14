أعلنت السفيرة الاميركية في قطر اليوم الثلاثاء أنها ستغادر منصبها في الدوحة في خضم الازمة الخليجية.



وكتبت السفيرة دانا شيل سميث على تويتر اليوم الثلاثاء "هذا الشهر، أنهي ثلاث سنوات من العمل كسفيرة للولايات المتحدة في قطر. كان ذلك أكبر شرف في حياتي وسأفتقد هذا البلد الرائع".



ولم تذكر شيل سميث أسباب تنحيها ولا اذا ما كانت ستبقى ضمن السلك الدبلوماسي أو من سيعين في مكانها.

ويغادر كثيرون من السفراء الاميركيين مناصبهم بعد نحو 3 سنوات.



في واشنطن قال مسؤولون أن السفيرة اتخذت قرارا شخصيا بمغادرة منصبها في وقت سابق هذا العام بعد ان أمضت مهمة عادية من ثلاث سنوات.



وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاميركية "مهمة السفيرة دانا سميث كسفيرة تنتهي هذا الشهر وستغادر قطر في وقت لاحق من هذا الشهر في إطار التناوب الطبيعي للدبلوماسيين في أنحاء العالم".



وأضاف "إن قرارها مغادرة سلك الخارجية اتخذ في وقت سابق هذا العام. نتمنى لها التوفيق".

وتأتي مغادرتها وسط إشارات متضاربة من واشنطن حول الازمة الخليجية حين قطعت المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية العلاقات مع قطر.



عينت شيل سميث سفيرة لدى الدولة الخليجية من قبل الرئيس السابق باراك اوباما في 2014.



والشهر الماضي عبرت عن عدم ارتياحها للاحداث السياسية في الولايات المتحدة في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغردت على تويتر بعد ساعات على إقالة ترامب لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي في خطوة مفاجئة "بات من الصعب بشكل متزايد الاستيقاظ على أخبار ما يجري في بلدي، ومع إدراكي بأن علي أن امضي اليوم في محاولة إيجاد تفسير لديموقراطيتنا ومؤسساتنا".