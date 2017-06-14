أعرب الفارس الكويتي حمود البتال، من نادي فروسية الفروانية، عن سعادته وفخره بإحرازه وتتويجه بلقب بطولة (شامورين) الدولية للقدرة والتحمل للفروسية ذات النجمتين على مسافة 120 كيلو مترا واختتمت أخيرا في جمهورية سلوفاكيا.

وقال البتال عقب عودته للبلاد اليوم الأربعاء، إنه تمكن من قطع مسافة السباق على صهوة الفرس (كاميلسيا) المملوكة لاسطبل البتال وأبو تمر والذي حظي باشراف الاتحاد الدولي للفروسية بزمن قدره ست ساعات و52 دقيقة بمتوسط سرعة بلغ 5.17 كيلومترا في الساعة.

وأضاف أن ما حققه في هذه البطولة "إنجاز كبير" لأن هذه البطولة تمثل أحد الملتقيات القوية على المستوى الدولي وتحظى سنويا بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات من مختلف دول العالم.

وذكر أن هذا الفوز يأتي استكمالا لإنجازات حققها هذا العام أهمهما حصوله على المركز الثاني في بطولة (سلافوسوف) ونيله المركز الرابع في بطولة (اورستانو) التي أقيمت في جمهورية التشيك وجزيرة سردينيا الإيطالية على التوالي وعلى المسافة نفسها.

وتقدم الفارس البتال بالشكر الجزيل إلى كل من سانده ودعمه لتحقيق هذا الفوز المهم وفي مقدمتهم مجلس إدارة نادي فروسية الفروانية.

وبين أن هذا الفوز يشكل دافعا كبيرا له ولزملائه الفرسان والفارسات الكويتيين لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الفروسية الكويتية.