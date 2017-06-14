قال السفير التركي في الدوحة، فكرت أوزر، إن "تركيا منزعجة من الخلاف بين دول الخليج، وغير مرتاحة من هذه الأزمة بين الأشقاء"، مشددا على أنها "تساهم بكل قوتها لحل الأزمة الخليجية".

وقطعت سبع دول عربية، 5 الجاري، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، فيما خفضت كل من جيبوتي والأردن تمثيلها الدبلوماسي لدى الدوحة.

ومضى السفير التركي قائلا، إن "تركيا حريصة على أن يكون هناك توافقا بين دول المنطقة كلها".

وشدد على أن "اختلاف الرؤى شيء طبيعي بين الدول، فهي لا تتفق في كل الأمور، لكن يمكن حل هذه الخلافات عبر الحوار".