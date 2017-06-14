نفذت إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ممثلة في فريق الباعة الجائلين حملة تفتيشية استهدفت الباعة الجائلين الذين يفترشون الساحات العامة وساحات المساجد لعرض بضائعهم قي منطقة جليب الشيوخ ، منطقة الحساوي قطعه 2.

وفي هذا السياق أوضحت إدارة العلاقات العامة، بأن الحملة التفتيشية التي شنها فريق الباعة الجائلين على منطقة جليب الشيوخ شارع المختار ، منطقة الحساوي قطعه 2 أسفرت عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الخضروات والفواكه التالفة .

وبالتزامن مع حملة الباعة الجائلين قامت مراقبة إشغالات الطرق بشن حملة لرفع السيارات المهملة والمعروضة للبيع بمنطقة جليب الشيوخ ومنطقة الحساوي وذلك للتصدي لمخالفات النظافة واستغلال الساحات لعرض السيارات للبيع أو السيارات المهملة والسكراب أو استغلال أصحاب الأنشطة التجارية للارتدادات والساحات والمساحات أمام محلاتهم والتي من شأنها تشويه المنظر العام وعرقلة الطريق مشيرا إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 26 سيارة مهملة من الساحات بالمنطقتين .

ودعت إدارة العلاقات العامة الجميع بعدم التعامل مع الباعة الجائلين لعرضهم بضائعهم في الساحات مما يعرضها للتلف بفقد خواصها الطبيعية بفعل درجات الحرارة العالية إلى جانب عدم حصولهم على شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض.

ولفتت العلاقات العامة إلى تواصل الحملات التفتيشية من قبل فريق الباعة المتجولين للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية والتي من شأنها تشويه المنظر العام ودعت المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) في حال وجود أي شكوى تتعلق بالعمل البلدي مشيرة إلى إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.