كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تواصل قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ الحملات الميدانية على المخازن و المطاعم بصناعية الجهراء للتأكد من مدى التزام أصحاب المخازن والمطاعم بلوائح البلدية.

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم إزالة المخالفات سليمان الغيص، أن الحملة في صناعية الجهراء أسفرت عن اتلاف 69 كيلوغراماً من المواد الغذائية وتحرير 14 مخالفة اشتملت في تحرير 3 مخالفات العمل قبل الحصول على شهادة صحية و3 مخالفات تشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية ومخالفتين بيع مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات ومخالفتين اضافة مساحة غير مرخصة ومخالفتين العمل بشهادة صحية منتهية ومخالفة بيع مواد غذائية منتهية ومخالفة تداول مواد غذاية تالفة.

وحذر الغيص أصحاب المطاعم و المخازن بضرورة التأكد من صلاحية المواد الغذائية وجودتها وكيفية تخزينها و البلدية لم تتهاون في صحة و سلامة المواطن و المقيم .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر (1844448) أو عبر مواقع التوصل الاجتماعي لبلدية الكويت (@kuwmun) وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور.