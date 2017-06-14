أعلنت وسائل إعلام أردنية أن رئيس الوزراء، هاني الملقي، سيجري في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، تعديلًا على فريقه الوزاري، هو الثالث منذ تقلده لمنصبه في يونيو الماضي.

وأفادت صحيفة "الغد" (الخاصة)، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن التعديل سيشمل 4 حقائب، وأن الوزراء الذين سيطالهم التغيير سيتقدمون باستقالتهم بعد جلسة الحكومة المقررة اليوم.

وطبقا لمصادر تحدثت لموقع "مدار الساعة الإخباري" (خاص)، فإن التعديل سيشمل حقائب النقل، الطاقة، التنمية الاجتماعية، وأن أداء اليمين سيكون بعد ظهر اليوم، دون توضيح الوزارة الرابعة.