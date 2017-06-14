قتل اثنان من طاقم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني الجزائري وجرح ثالث اثر سقوطها ليل الثلاثاء، بجنوب غرب الجزائر، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع اليوم الأربعاء في بيان.

وجاء في البيان انه "أثناء القيام بدورية استطلاع ليلي في إطار طلعات تدريبية مبرمجة سقطت مروحية تابعة للدرك الوطني على متنها طاقم متكون من ثلاث إطارات بضواحي مشرية بولاية النعامة (650 كلم جنوب غرب الجزائر) وذلك ليلة أمس الثلاثاء الساعة 23,00 (22,00 ت غ).

وأضاف البيان إن الحادث "تسبب في وفاة اثنين من طاقم المروحية وإصابة الثالث بجروح بالغة".

وهذه ثاني مروحية عسكرية تسقط بالجزائر خلال ثلاثة أسابيع، بعدما تحطمت مروحية تابعة للبحرية الجزائرية في 21 مايو وقتل طاقمها المكون من ثلاثة ضباط.