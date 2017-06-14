أكدت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، أن الإدارات المختصة التابعة لفرع بلدية محافظة حولي قامت بالتعامل الفوري مع عملية هدم إحدى العمارات في منطقة الجابرية فجر أمس الأربعاء .

وأوضحت إدارة العلاقات العامة في بيان لها، أن نائب مدير العام لشؤون محافظتين حولي والأحمدي تواجد بموقع الحدث ومعه إدارة السلامة وفريق الطوارئ و إدارة النظافة وإشغالات الطرق لتأمين المكان بالتعاون مع الوزارات المعنية إضافة لرفع الأنقاض من الطريق ، لافتة إلى أنه جاري اعداد تقرير مفصل بشأن عملية الهدم ،إلى جانب تحرير محضر إثبات حالة في مخفر المنطقة لحجز الآليات المستخدمة في عملية الهدم إلى جانب إنهاء إجراءات استدعاء مقاول الهدم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتحويل القضية للجهات المختصة .

وهذا السياق قال نائب مدير عام البلدية لشؤون محافظتين م.فهد العتيبي، إن الجهات الرقابيه بالبلدية ستستكمل الإجراءات القانونية وذلك عن طريق إحالة مكتب الإشراف الهندسي إلى لجنة مزاولة المهنة لتوقيع العقوبة المناسبة بحقه إذا ثبت أي تقصير وكذلك ستحيل شركة المقاولات المناط بها هدم العقار المذكور إلى لجنة المقاولين لاتخاذ العقوبة بحقها.

وتابع العتيبي أن الإدارات المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بعمليات الهدم ومنها تطبيق العقوبات الرادعة اتجاه المخالفين التي كفلها القانون 33لسنة 2016 حيث تنص إحدى مواده على انه يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الإستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء بغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 7 سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي.