أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 2.7 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6779 نقطة و0.43 نقطة للوزني و2.69 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 6.3 مليون دينار كويتي (نحو 20.6 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 37.2 مليون سهم تمت عبر 1613 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الامتياز) و(السلام) و(عقارات ك) و(بيتك) و(أجيليتي) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (المدينة) و(الأنظمة) و(وطنية د ق) و(بيت الطاقة) و(اياس) الأكثر ارتفاعا.