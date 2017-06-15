الأناضول: هدمت السلطات الإسرائيلية، امس، قرية العراقيب العربية في منطقة النقب للمرة الـ 114 على التوالي.



وقال عزيز الطوري، عضو «اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب»، إن شرطة الاحتلال هدمت جميع المنازل في القرية دون مراعاة حرمة شهر رمضان.



ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح وتقطنها 22 عائلة.



وهدمت السلطات الإسرائيلية القرية للمرة الأولى في يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها. ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية العراقيب، ولكن سكانها، وعددهم بالعشرات، يصرون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها.