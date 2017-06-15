أوقع إطلاق نار في ملعب رياضي يرتاده أعضاء في الكونغرس الأميركي عدة إصابات بينهم مسؤول في الحزب الجمهوري في مجلس النواب، وشرطيان، بحسب ما أعلنت الشرطة ووسائل إعلام أميركية.

وأكدت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية نقلا عن مصادر أمنية وشهود عيان تعرض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليز، لإطلاق نار في ولاية فيرجينيا وإصابته بطلق ناري في وركه، فيما أصيب مساعده بجروح في صدره، وذلك على يد مسلح كان مختبئا قرب موقع تدريب قصده النائب لإجراء تمارين رياضية.

وأكد النائب الجمهوري، مو بروكس لـ «سي.إن.إن»، وجوده برفقة سكاليز أثناء تعرضه لإطلاق النار وقيامه بالإسعافات الأولية له، مضيفا ان عملية إطلاق النار أدت أيضا إلى جرح رجلي أمن قبل أن يتمكن سائر عناصر الشرطة من القبض على مطلق النار.

ولفت بروكس إلى ان سكاليز كان في جولة تدريبية بملعب مخصص للكونغرس عند بدء إطلاق النار.

وأوضح قائلا: «كنت في الملعب وسمعت صوت إطلاق نار، التفت ورأيت بندقية. سمعت صوت طلق ناري ثان فأدركت أن شخصا يطلق النار. وفي الوقت ذاته سمعت ستيف سكاليز يصرخ.



كان مصابا (..) كان سلاحا نصف آلي وواصل المسلح إطلاق النار على العديد من الأشخاص»، لافتا الى انه أطلق منه بين 50 إلى 100 رصاصة.

من جهتها، قالت الشرطة في فرجينيا انه تم توقيف مطلق النار، مشيرة الى انه «تم نقل الضحايا الى المستشفيات». من جهته، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن «حزنه الشديد» اثر حادث إطلاق النار.

وقال ترامب في بيان تعليقا على الواقعة: «أحزنتنا جدا المأساة. مواساتنا وصلواتنا نوجهها الى أعضاء الكونغرس وفرقهم وشرطة الكابيتول وفرق الإسعافات الأولية إضافة الى كل المتضررين».