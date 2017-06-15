

أعلن مصدر مسؤول، اليوم الخميس، حسم العملية الأمنية التي أجرتها القوات الصومالية الخاصة ضد عناصر حركة "الشباب" الذين اقتحموا الليلة البارحة مطعمًا وفندقًا بحي "هذن"، وسط مقديشو.

وقال الناطق باسم وزارة الأمن القومي في الصومال أحمد صباح، في مؤتمر صحافي، إن "القوات الحكومية الخاصة تمكنت من تصفية 5 من عناصر الشباب المهاجمين، إلى جانب إجلاء عدد كبير من المواطنين بينهم أجانب في الساعات الأولى من صباح اليوم".

وعن الخسائر البشرية حول التفجير، أكد الناطق أن "الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطعم بوش هاوس الشهير والفندق المجاور له أسفر عن مقتل 17 شخصًا، بينهم سوري، و5 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة". وتابع قائلًا، "الإرهابيون باتوا يستهدفون المدنيين الأبرياء والمناطق العامة ولا يحترمون حرمة شهر رمضان الفضيل المبارك. داعيًا الشعب الصومالي إلى التعاون مع السلطات الأمنية لدحر فلول الإرهابيين داخل العاصمة".

وألحق الهجوم الانتحاري الذي أعقبه مواجهات عنيفة استمرت نحو أكثر من 10 ساعات خسائر جسيمة بالموقعين إلى جانب المباني المحيطة بهما".