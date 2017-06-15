أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، تعرض سفينة إماراتية لدى خروجها من ميناء (المخا) اليمني لهجوم بصاروخ أطلقته الميليشيات الحوثية وأسفر عن إصابة احد عناصر طاقم السفينة.

وذكرت القيادة في بيان إنها تجري عملية متابعة دقيقة للحادث وتعقب منفذيه ،مؤكدة أن الهجوم لم يسفر عن أضرار في السفينة.

وجددت تحذيرها من استمرار ممارسات الميليشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية مما يؤثر تأثيراً مباشراً على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من المنطقة.

وطالبت القيادة المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 "لمنع هذه الممارسات الإجرامية".

وكان مجلس الأمن اصدر في شهر ابريل عام 2015 القرار رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة للحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع صالح ويدعو الحوثيين للخروج من المدن والمناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء.