وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية الكاسحة على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام الماضي مع إلزام الرئيس دونالد ترامب بالحصول على موافقة الكونغرس قبل أي تخفيف للعقوبات الحالية.

واتخذ المجلس القرار امس الأربعاء بتأييد 97 عضوا مقابل معارضة عضوين فقط وجاء في اطار تعديل لمشروع قانون خاص بفرض عقوبات على إيران.

ويهدف القرار الى معاقبة روسيا على قضايا منها "تدخلها" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وضم شبه جزيرة القرم ودعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي تشهدها بلاده.

يذكر ان القرار حتى يصبح قانونا نافذا يحتاج الى موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأمريكي عليه الا انه في حال اعترض ترامب عليه فانه يجب في هذه الحالة الحصول على دعم كاف له في الكونغرس من أجل تخطي حق النقض الذي يملكه الرئيس.