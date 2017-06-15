أعلنت السلطات السعودية اليوم الخميس، إصابة رجل أمن اثر تعرضه لإطلاق نار من مصدر مجهول في محافظة (القطيف) بالمنطقة الشرقية.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية أن جنديا أول يدعى وليد الحجيلي تعرض لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من دوريته الأمنية مساء امس الأول الثلاثاء لتنفيذ مهامه الميدانية في شارع (أحد) بمحافظة (القطيف).

وذكر المتحدث ان حالة الحجيلي الصحية مستقرة، مؤكدا ان الجهات الأمنية باشرت إجراءات التحقيق في الحادث الذي وصفه بأنه "جريمة إرهابية" ولا يزال محل المتابعة الأمنية.