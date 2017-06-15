أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية مساء أمس الأربعاء، تدشين خط ملاحي جديد لنقل البضائع بشكل مباشر مع الهند.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة القول في بيان، إن الخط الملاحي الجديد يربط بين ميناء حمد وكل من ميناء (ماندرا) وميناء (نافا شيفا) في الهند.

وقالت الوزارة إن سفن هذا الخط الجديد ستصل إلى ميناء حمد كل يوم جمعة في كل أسبوع حيث سيصل حجم الشحنة الاولى الى 710 حاويات على ان يتم زيادة الحجم على حسب الحاجة.

من جهة اخرى اعلنت الوزارة بدء تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية لميناء حمد، مشيره الى انه تمت ترسية عقود بمبلغ ملياري ريال قطري (نحو 547 مليون دولار) لتنفيذ الجزء الأول من المرحلة الثانية للميناء.