زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، برج جرينفيل المحترق غرب لندن.

وتحدثت ماي مع قوات الإنقاذ للتأكد من أن لديهم جميع الإمكانيات من أجل التعامل مع الموقف.

وسوف تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية مع ممثلي أحزاب أيرلندا الشمالية في مقر رئيس الحكومة في داوننج ستريت.

يشار إلى أن 17 قتيلا على الأقل توفوا جراء الحريق الذي اندلع في برج جرينفيل في ضاحية نورث كينسنجتون بلندن ابتداء من الطابق الثاني، وامتد للطابق الـ24، حيث امتدت السنة اللهب على جانبي المبنى وغطى الدخان سماء المدينة.

في هذه الأثناء صرحت داني كوتون رئيسة فرقة الإطفاء في لندن بأن "عددا غير معروف" من الجثث لا يزال موجودا في برج لندن المنكوب.

ومن جانبه أكد قائد شرطة لندن أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة للإرهاب بحريق البرج السكني.