أفادت مصادر ديبلوماسية في الرياض أن تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى السعودية والتي كانت مقررة أمس الأربعاء جاء بناء على طلب عراقي .

وقالت المصادر اليوم الخميس إن الزيارة " ستتم قريبا وفي مكة المكرمة" التي وصلها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء أمس قادماً من جدة لقضاء العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، مؤكدة أن الزيارة ستأتي ضمن جولة للعبادي في عدد من دول المنطقة بينها الكويت وإيران.

واكتفت المصادر بالقول إن التأجيل "يعود لأسباب داخلية عراقية "دون أن تكشف عن أية تفاصيل أخرى .

واتهم النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر أمس السعودية بـ"تعمد" نشر خبر زيارة العبادي إلى الرياض بهدف "إحراج" العراق ومعرفة موقفه من الأزمة الخليجية الأخيرة" ، معتبرا أن الزيارة ليست من مصلحة العراق في الوقت الحالي.

وذكر جعفر ، المقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي ، أن "السعودية تعمدت نشر خبر زيارة العبادي إلى الرياض بهدف إحراج العراق وبيان موقفه من

الأزمة الخليجية".

وأوضح أن "إجراء الزيارة في الوقت الحاضر ليس من مصلحة العراق لأنه سيحسب على محور معين" ، مؤكدا أهمية "تأجيل الزيارة قليلا".

إلا أن مصدرا في السفارة العراقية رفض الكشف عن هويته أبدى استغرابه من تصريحات جعفر ، وقال " أين هو الإحراج حين يزور شقيق شقيقه؟".