بشرى شعبان

استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، الدكتور خالد المهدي، مشروع من مشاريع التنمية الاستراتيجية مشروع جسر الشيخ جابر خلال مؤتمر صحافي عقد في الأمانة العامة للتخطيط مع وزارة الأشغال.

وأشار إلى انه تم الانتهاء من المشروع نهاية مايو ومنها تركيب الأغلفة الحديدية لعدد 1425 ركيزة وبنسبة 92% ، كما تم صب 1425 ركيزة بنسبة 92%. وأضاف انه تم للانتهاء من صب 1135 دعامة بنسبة 94% من إجمالي الدعامات بالجسر و1106 رؤوس دعامات وبنسبة حوالي 92% ،مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من صب 543 عارضة صندوقين سابقة الصب بنسبة 57% وتم تركيب 382 عارضة بنسبة 40 % .

وتابع كما تم الانتهاء من صب 18 عارضة صندوقين مثقوبة بالموقع بالجزء البحري وعدد 46 بالجزء البري بالمسار الرئيسي للجسر بالنظام التقليدي و46 عارضة بنظام ( MSS) إلى جانب الانتهاء من كافة أعمال الدفان للجزيرة الاصطناعية الجنوبية والجزيرة الاصطناعية الشمالية.