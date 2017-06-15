أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الخميس، على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 31.24 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6810 نقاط و1.26 نقطة للوزني و2.81 نقطة ل(كويت 15).

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق نحو 9.4 مليون دينار كويتي (نحو 30.7 مليون دولار أمريكي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 46.4 مليون سهم تمت عبر 1830 صفقة.

وكانت أسهم شركات (الدولي) و(الامتياز) و(المدينة) و(بيتك) و(الاثمار) الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات (جيران ق) و(وربة ت) و(المصالح ع) و(العقارية) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا.