مقديشو - وكالات: انتهى هجوم شنه ستة عناصر من حركة الشباب الإسلامية بواسطة سيارة مفخخة وإطلاق نار على مطعمين متجاورين في العاصمة الصومالية مقديشو صباح امس مع مقتل 31 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الأمن الصومالية محمد أحمد عرب ان «العملية انتهت وقتل المسلحون برصاص قوات الأمن».



وأوضح ان المهاجمين الستة - انتحاري وخمسة مسلحين - «هاجموا أماكن عمل وقتلوا مدنيين أبرياء: قضى 31 مدنيا من بينهم سوري وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح».



وكان المطعمان يشهدان ازدحاما بعد الإفطار وخصوصا من قبل الشباب والمغتربين الصوماليين.



واستمر الهجوم عدة ساعات قبل أن تتمكن قوات الأمن من الإجهاز على المسلحين المتحصنين في المطعم، بحسب المتحدث باسم الوزارة.