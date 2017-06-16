أعلن رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، في رسالة وجهها بمناسبة ‏الذكرى الـ17 للقمة التاريخية بين الكوريتين، التي عقدت في عام 2000، أن بلاده تعتزم عقد محادثات شاملة في كوريا الشمالية ‏بشأن السلام الدائم معها إذا تخلت الأخيرة عن استفزازاتها النووية و‏الصاروخية.‏

وقال مون - في رسالته التي نقلتها وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية - «سنتمكن من إجراء مناقشة شاملة عن تفكيك السلاح النووي لكوريا ‏الشمالية بصورة كاملة وتأسيس نظام سلمي في شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن تطبيع ‏العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية».‏

وذكر مون أن كوريا الشمالية طالبت سول مؤخرا باحترام وتنفيذ اتفاقيات قمة ‏الكوريتين التي تم التوصل إليها في 15 يونيو من عام 2000 و4 أكتوبر ‏من عام 2007، إلا أنه أكد أن كوريا الشمالية هي التي تقول شيئا وتنفذ ‏شيئا آخر، حيث تواصل تطوير أسلحتها النووية والصواريخ.‏

وأجرت كوريا الشمالية خمسة اختبارات صاروخية منذ تولي مون ‏جيه إن مهام منصبه في 10 مايو الماضي.‏