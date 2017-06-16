أصدر النائب العام الفلسطيني، أحمد براك، امس قرارا بحجب أحد عشر موقعا إلكترونيا صحافيا فلسطينيا.



وقال مزود خدمة إنترنت في مدينة رام الله، بحسب الأناضول (رفض الافصاح عن اسمه) إنه تسلم قرارا امس، من النائب العام الفلسطيني يقضي بحجب أحد عشر موقعا فلسطينيا.



إلى ذلك، وقعت الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية امس استراتيجية الأمم المتحدة الإنمائية الجديدة لمدة 5 أعوام مقبلة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دولار.

وحضر مراسم توقيع الاستراتيجية التي تمت في مدينة رام الله رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وممثلون عن الوزارات المختلفة ووكالات الأمم المتحدة.

وتعد الاستراتيجية المذكورة «ثاني إطار عمل للأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية للأرض الفلسطينية المحتلة والذي يغطي الفترة من عام 2018 إلى عام 2022» بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة في رام الله.

وحسب البيان «يضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية الخطط والاستراتيجيات المشتركة لجميع الوكالات الأعضاء في فريق العمل الإنمائي للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة وعددها 21 وكالة على مدى فترة السنوات الخمس المقبلة».

وتتضمن الاستراتيجية الموقعة صيغ إطار عمل المساعدات الإنمائية حول مشاريع موزعة على أربعة مجالات برامجية محورية، هي، دعم مسار فلسطين نحو الاستقلال، ودعم الوصول إلى حكم ديموقراطي خاضع للمساءلة ويتصف بالفاعلية وسرعة الاستجابة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة للجميع، وتعزيز التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية.

ويستند الإطار الجديد لمساعدات الأمم المتحدة الإنمائية للأرض الفلسطينية المحتلة إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وخطة عمل عام 2030 المعتمدة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.