أشاد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بموقف تركيا قيادة وشعبا.

وقال آل ثاني في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فجر امس بعد ساعات من لقائه نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في الدوحة:«نقدر لقيادة تركيا وشعبها الشقيق موقفهم الصادق والعادل مع قطر في الحصار»، واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر مساء امس الأول كلا من جاويش أوغلو وزيبكجي، حيث جرى مناقشة مستجدات الأزمة الخليجية والسبل الكفيلة لحلها، كما اجتمع وزير الخارجية القطري مع نظيره التركي، حيث تم خلال الاجتماع اطلاع وزير الخارجية التركي على مستجدات الأزمة الخليجية وجميع الإجراءات التي اتخذت ضد دولة قطر.



وفي تصريح له عقب مباحثاته في قطر، قال وزير الخارجية التركي، إنه سيجري زيارة إلى المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة بدعوة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حيث سيلتقي به في مكة المكرمة.



وأكد جاويش أوغلو على ضرورة تجاوز الأزمة الخليجية عبر الحوار والسلام، مشيرا إلى أن تركيا تساهم في إيجاد حلا للأزمة.



وأوضح أن تركيا ترصد الوضع، وتتقاسم آراءها مع الجميع، وتحدد الأخطاء الحاصلة، وتصرح بها.

وكان جاويش أوغلو قد صرح عقب وصوله الدوحة أن «قطر دولة شقيقة والقطريون إخواننا ونحن هنا تضامنا معهم»، وأثنى الوزير على موقف قطر حيال الأزمة، وقال: «قطر استحقت احترام الجميع بعدم تصعيدها رغم موقفها القوي والوثيق».