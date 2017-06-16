هدد الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو زعماء المعارضة بالسجن، وذلك بعدما أسفرت احتجاجات شهدتها البلاد إلى إصابة 28 آخرين.

واتهم الزعيم الاشتراكي أمس الأول (بالتوقيت المحلي) خصومه «باغواء» الشباب على مواجهة الشرطة مقابل إمدادهم بالمواد المخدرة.

وأضاف:«إنهم مسؤولون عما يفعلونه بالشباب، وسيدفعون ثمن هذا بإرسالهم للسجن».

كما حمل المعارضة، ومن بينهم هنريك كابريليس حاكم ولاية ميراندا، مسؤولية الـ 68 قتيلا الذين سقطوا جراء اندلاع الاحتجاجات في أبريل الماضي.

وكان كابريليس خسر الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2013 بفارق ضئيل لصالح مادورو. وتم مؤخرا إصدار قرار يحظر ترشحه مرة أخرى لمدة 15 عاما.

وتشهد فنزويلا منذ عدة أشهر موجة احتجاجات عنيفة كانت نتيجة محاولة فاشلة قامت بها المحكمة العليا، الموالية لمادورو، لتجريد الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة من سلطاتها.