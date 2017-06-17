أكدت السلطات الصينية امس أن الانفجار الذي وقع أمام حضانة في شرق البلاد وأدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وجرح العشرات ناجم عن عبوة يدوية الصنع وأن المنفذ قتل في الانفجار.

وأفادت وزارة الأمن العام في بيان بأن المنفذ المفترض رجل في الـ 22 من العمر يعاني من مشاكل نفسية، واستأجر غرفة قرب الحضانة في بلدة فنغتشيان الشرقية في مقاطعة جيانغسو، حيث وقع الانفجار.

وعثرت الشرطة على مواد تستخدم لتصنيع عبوة متفجرة في غرفته التي كتب على جدرانها كلمات مثل «موت» و«دمار». وذكر البيان ان الرجل الذي عرف باسم تشو، يعاني من خلل في الجهاز العصبي، ولم يواصل دراسته لكنه كان موظفا.