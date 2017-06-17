أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجوم انتحاري على مسجد في العاصمة الأفغانية كابول، اوقع ما لا يقل عن 7 جرحي وإصابة اكثر من 15 شخصا آخرين بجروح.

وذكرت وكالة أنباء «خامه برس» الأفغانية امس ان التنظيم قال في بيان إن الهجوم نفذه انتحاريان ينتميان له، حيث استهدفا المسجد الواقع في غرب مدينة كابول.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية نجيب دانش أن 7 أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم من بينهم ضابط شرطة وشيخ قبلي وتاجر محلي، وأصيب اكثر من 15 آخرون من بينهم أربعة من رجال الشرطة، موضحا أن 2 من الانتحاريين حاولا مهاجمة المصلين في مسجد الزهراء في منطقة باريشيا بمدينة كابول.

وأشار إلى أن عناصر الأمن اشتبهت في الانتحاريين قبل أن يتمكنا من دخول المسجد وأن أحدهما فجر نفسه بالقرب من بوابة المسجد بينما فجر الآخر متفجراته في مطبخ المسجد بعد تبادل النيران مع قوات الأمن لعدة دقائق.

من جهتها، نفت حركة طالبان التي تعتبر تنظيم داعش خصما لدودا لها، مسؤوليتها عن الهجوم الانتحاري، وقال متحدث باسم الجماعة إنها لا تهاجم أماكن العبادة.

ويأتي هذا الهجوم الانتحاري بعد أسابيع من الهجوم الذي استهدف الحي الديبلوماسي في وسط مدينة كابول واسفر عن مصرع اكثر من 150 شخصا وإصابة نحو 450 آخرين بجروح.