بوتين يتهم واشنطن بالتدخل لمنع إعادة انتخابه عام 2012

بات تحقيق المدعي العام الخاص المكلف بملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاميركية روبرت مولر يشمل جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن مولر يدقق في البيانات المالية والصفقات التي قام بها كوشنر كبير مستشاري الرئيس.

وشددت الصحيفة على أن توسيع نطاق التحقيق يشكل «منعطفا كبيرا» مشيرة الى ان المحققين يبحثون عن جنح مالية محتملة ارتكبها مقربون من ترامب.

ونوهت «واشنطن بوست» نقلا عن مصادر لم تذكرها أن التحقيق يشمل أيضا تواطؤا ممكنا بين مقربين من ترامب وروسيا أثناء الحملة الانتخابية لترامب.

وتابعت الصحيفة ان مولر طلب على ما يبدو استجواب خمسة من كبار مسؤولي أجهزة الاستخبارات وافق ثلاثة منهم على الادلاء بشهادتهم، هم: دانيال كوتس مدير الاستخبارات ومايك روجرز مدير وكالة الأمن القومي «ان اس ايه» ونائبه السابق ريتشارد ليدجيت.

وأشارت نقلا عن مسؤولين ان مولر يركز على لقاء في 22 مارس الماضي قال خلاله كوتس لزملائه إن ترامب طلب منه التدخل لدى كومي حتى يتخلى عن التحقيق حول المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين.

في غضون ذلك، استعان نائب الرئيس الاميركي مايك بنس بمحام شخصي للإجابة على اسئلة المدعي الخاص روبرت مولر.

وقال مسؤول التواصل في مكتب بنس ان «نائب الرئيس اختار ريشار كولن من مكتب ماغواير وودز لكي يكون مستشاره ويساعده في الإجابة على طلبات المدعي الخاص».

وأضاف «نائب الرئيس يركز بالكامل على مهمته الهادفة الى تنفيذ برنامج الرئيس ويأمل بحل سريع لقضية» التواطؤ المحتمل مع روسيا.

وفي سياق غير بعيد، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن بالتدخل دائما في الانتخابات الروسية، وقال إن تدخلها ضد إعادة انتخابه عام 2012 كان عدوانيا بشكل خاص، وإنها فعلت الشيء نفسه مع دول.

جاء ذلك ردا على سؤال للمخرج الأميركي أوليفر ستون في فيلمه الوثائقي «مقابلة مع بوتين»، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم» امس.