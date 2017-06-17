أعلنت الإدارة الاميركية الغاء سياسة الرئيس السابق باراك اوباما التي كانت تسمح لملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال ولدوا في الولايات المتحدة بالبقاء في البلاد.

وكان الهدف من هذه السياسة التي اعتمدت في العام 2014 حماية أسر الاطفال المولودين في الولايات المتحدة من التفكك والترحيل.

الا ان هذه السياسة لم تطبق بعد ان رفعت 26 ولاية دعاوى ناجحة امام محكمة فيدرالية في تكساس لتعليق العمل بها، وأقرت المحكمة العليا الحكم بتعليق هذه السياسة العام الماضي بعد تصويت متساو (أربعة أصوات في مقابل أربعة) لقضاتها.

وكانت هذه السياسة التي صدرت على هيئة مذكرة من الرئيس السابق اوباما تنص على إرجاء أي عمل ضد والدين مقيمين بشكل غير شرعي لاولاد يعتبرون مقيمين شرعيين في الولايات المتحدة.

وتشمل هذه السياسة نحو 4 ملايين شخص بحسب بعض التقديرات هم الموجودون في الولايات المتحدة قبل 2010 ورزقوا اولادهم فيها.