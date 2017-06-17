توفى المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول عن عمر ناهز87 عاما، حسبما أكد محاميه شتيفان هولتهوف-بفورتنر لوكالة الأنباء الألمانية اليوم.

وبحسب تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية، توفى كول صباح اليوم في منزله بمدينة لودفيجسهافن.



وعاني كول من إصابة دماغية منذ عام 2008 ، وجلس على كرسي متحرك منذ ذلك الحين. وساءت حالته الصحية بصورة واضحة عام 2015، ثم تحسنت بعد ذلك عقب قضائه عدة أشهر في المستشفى.



وتولى كول منصب المستشار الألماني لمدة 16 عاما خلال الفترة من عام 1982 حتى عام 1998، وهي أطول مدة لمستشار ألماني في منصبه.



ويعتبر كول من الساسة الذين مهدوا الطريق لإقامة الاتحاد الأوروبي والعملة الأوروبية المشتركة.