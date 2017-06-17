اصيب خمسة اشخاص اثر انفجار قنبلة يدوية بجامع في مدينة السليمانية باقليم كردستان.

وقال مصدر في مديرية شرطة السليمانية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مجهولين قاموا بالقاء قنبلة يدوية على جامع (بهشت) في مدينة السليمانية مما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح مختلفة بينهم الدكتور عبداللطيف احمد المعروف بعبداللطيف السلفي.



واشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه الى ان التحقيقات بدات للوقوف على ملابسات الحادث.



وبحسب شهود عيان فان احد المسلحين رمى قنبلة يدوية داخل حرم الجامع اثناء اداء صلاة التروايح مما اسفر عن اصابة عدد من المصلين فيما لاذ المهاجم بالفرار من مكان الحادث.