ذكر مسؤولون محليون أن 20 مسلحا على الاقل قتلوا، خلال عمليات قصف جوي، نفذتها القوات



الافغانية والامريكية، بإقليم هلمند جنوب البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم السبت.

وأضاف المسؤولون أنه تم تنفيذ القصف الجوي أول أمس الخميس، بالقرب من مدينة مارجاه، بإقليم هلمند.

وتابع المسؤولون أنه تم تنفيذ القصف الجوي على مخابئ لطالبان في ممر "وكيل وزير" الدائري بالمنطقة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت الحكومة الاقليمية في بيان إنه تم إرسال قوات إضافية إلى مدينة مارجاه، في محاولة لتعزيز عمليات مكافحة الارهاب ضد الجماعات المتشددة.

وتابع البيان أن القوات الافغانية تلقت أيضا دعما لوجستيا كافيا، حتى تتمكن من القتال ضد المسلحين.

وإقليم هلمند من بين الاقاليم المضطربة جنوب أفغانستان، حيث يعمل مسلحو طالبان بشكل نشط في مناطقه المختلفة وغالبا ما ينفذون أنشطة مسلحة.