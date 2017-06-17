مع الحملة الإعلامية التي اطلقتها ادارة العلاقات العامة تحت شعار# صحتك_أمانة والتي تهدف إلى جاهزية الاجهزة الرقابية بأفرع البلدية بالحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية ومخازن الشركات والأسواق كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على الأسواق الغذائية بالمحافظة والتي قد أسفرت عن تحرير عدد 48 محضر مخالفة وإتلاف كمية 10 طن من المواد الغذائية الفاسدة .



وفي هذا السياق صرح مدير إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية سعد الشيبة إن الجولة جاءت بهدف فرض هيبة القانون ، حيث تم تحرير عدد 48 محضر مخالفة تنوعت ما بين فتح وإدارة محل بدون ترخيص من قبل البلدية وتشغيل عامل قبل الحصول على شهادة صحية كما تم إتلاف 10 طن من المواد الغذائية الفاسدة اشتملت على الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك وتم غلق محلين لمخالفتهم لقوانين وأنظمة البلدية وذلك تزامنا الجملة للمواد الغذائية والمحال والمطاعم.



كما دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين في حال وجود أي استفسار أو شكوى يمكنهم الاتصال على الخط الساخن (1844448) أو التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي @kuwmun