استقبل بابا الفاتيكان فرنسيس،اليوم السبت، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في روما.

ورحب البابا بحفاوة بالمستشارة الألمانية، وقالت له ميركل خلال جلوسها معه: "شكرا على تمكني من الوجود هنا مجددا".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة الرابعة التي تقوم بها ميركل للفاتيكان.

ومن المتوقع أن تدور المحادثات حول قمة مجموعة العشرين، التي تقودها ميركل في هامبورج في السابع من تموز/يوليو المقبل، بالإضافة إلى موضوعات حماية المناخ وتحرير التجارة ومكافحة الفقر التي بات تحقيق تقدم فيها أمر غير مؤكد بسبب السياسة الانعزالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتوقع ميركل، المنتمية إلى الطائفة البروتستانتية، الحصول على دعم من بابا الفاتيكان، حيث يتوافق كلاهما على نحو وثيق في مواقفهما تجاه كثير من القضايا.

وبعد الاجتماع مع البابا، تلتقي ميركل وزير الخارجية الكاردينال بيترو بارولين الذي يتولى منصب رئيس الوزراء بالفاتيكان.

وتخوض ميركل الانتخابات التشريعية في 24 أيلول/سبتمبر المقبل. ويكسر بابا الفاتيكان باستقباله ميركل حاليا تقليدا في الفاتيكان يمنع استقبال ساسة بارزين خلال حملاتهم الانتخابية بغرض الحفاظ على حيادية الفاتيكان في هذه الحالات.