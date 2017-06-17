اكدت القوات البحرية الامريكية اليوم السبت فقد سبعة من افراد طاقم مدمرة بحرية تابعة لها بعد ان اصطدمت بسفينة تجارية يابانية جنوب غرب ساحل مدينة يوكوسوكا اليابانية.

واوضحت القوات في بيان ان حادث الاصطدام الذي وقع فجر اليوم السبت تسبب في اصابة اثنين من افراد طاقم المدمرة (فيتزجيرالد).

واضافت أن المدمرة تضررت جراء الاصطدام لكنها لا تزال قادرة على السير بطاقتها الخاصة وتوجهت السفينة إلى ميناء مدينة يوكوسوكا.

وذكرت ان خفر السواحل الياباني يقدم المساعدة اللازمة لافراد طاقم المدمرة وبدأ تحقيقا في الحادثة