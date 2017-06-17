اعلنت مصادر امنية تركية اليوم السبت ان مدير امن اسطنبول الاسبق حسين تشابقين سلم نفسه للسلطات التركية في اطار التحقيقات المتعلقة بمنظمة (فتح الله غولن) او (الكيان الموازي).
ونقلت وكالة (الاناضول) التركية عن المصادر قولها ان "تشابقين حضر مع محاميه مساء امس الجمعة الى المقر الرئيسي لمديرية امن اسطنبول وسلم نفسه" مشيرة الى ان محكمة الجنايات ال30 في اسطنبول اصدرت مذكرة بحق تشابقين في وقت سابق.
وقبلت المحكمة ذاتها لائحة الاتهامات بحق 15 واليا وقائم مقام 13 منهم محبوسون حاليا بينهم والي اسطنبول السابق حسين عوني موطلو فيما اصدرت مذكرة حبس بحق حسين تشابقين في اطار التحقيقات المتعلقة بالمنظمة.