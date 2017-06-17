يبدأ وفد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين والمفاوضين في حكومة أفغانستان زيارة لإيران اليوم السبت،

لإجراء المفاوضات الاستراتيجية مع المسؤولين الإيرانيين في خمس جولات، طبقا لما ذكرته وكالة "إسنا" الايرانية للانباء اليوم.

واتفق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، خلال زيارته لكابول مطلع شهر أيار/مايو الماضي، واجتماعه مع المسؤولين الافغان على بدء المفاوضات في إطار خمس لجان للوصول إلى وثيقة للتعاون الاستراتيجي.

وبناء على هذا الاتفاق، قرر الجانبان تشكيل خمس لجان في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة والمياه وشؤون المهاجرين بحضور المسؤولين البارزين في كل قطاع وسيقود هذه اللجان وزيرا خارجية البلدين.

ويبحث الجانبان اليوم السبت ملف المياه والقضايا الامنية وشؤون المهاجرين الافغان كأهم محاور المفاوضات.

ومن المتوقع أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات للجان الخمس في أفغانستان.