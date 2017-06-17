أصدرت محكمة تونسية ليل الجمعة /السبت أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما بحق 36 متهما تورطوا في تقديم دعم لوجيستي في هجوم ارهابي، أدى الى مقتل عناصر أمنية عام .2013

وأفادت وكالة الأنباء التونسية اليوم بأن المتهمين نالوا عقوبات تتراوح بين عامين و20 عاما، في القضية المرتبطة بالهجوم الارهابي على عناصر من الحرس الوطني في منطقة سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد.

كان الهجوم الذي وقع في 23 تشرين أول/اكتوبر 2013 خلف ستة قتلي من بينهم شقيق وزيرة الشباب والرياضة الحالية ماجدولين الشارني إلى جانب جرح سبعة آخرين.

وقال المتحدث باسم المحكمة سفيان السليطي إن المحكمة أقرت تعويضات لورثة الضحايا مقابل الضرر المعنوي الذي لحقهم قدر بـ15 ألف دينار عن كل متهم محكوم في القضية.

وفرضت عقوبات مالية تتراوح بين 6 آلاف و18 ألف دينار كتعويض عن الضرر

المادي.

ولا تزال العناصر الضالعة بشكل مباشر في الهجوم الارهابي وعددهم 36 هاربين من وجه العدالة.