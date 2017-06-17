دارين العلي

اكد الوكيل المساعد لمشاريع وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه المهندس فؤاد العون «ان إخضاع الوحدات للصيانة لا يمنع حدوث أعطال طارئة في بعض الوحدات خلال فصل الصيف الذي يزيد فيه الطلب على استهلاك الكهرباء والماء بشكل كبير.



وأضاف العون في تصريح صحافي انه في حال وقوع حوادث طارئة فان فرق الوزارة جاهزة على مدار الساعة لإصلاح تلك الأعطال».

وقال ان جميع الوحدات ( توربينات ومقطرات ) خضعت لأعمال الصيانة الدورية وجميعها جاهزة للخدمة لتزويد الشبكة بما تحتاجه من كهرباء وماء.

وتابع: ان زيادة إنتاجنا الكهربائي و المائي عن معدلات الاستهلاك المتوقعة تعطينا مجالا لتجاوز الصيف بسلام، مشيرا إلى وجود تنسيق دائم بين قطاع محطات القوى وقطاع مراكز المراقبة والتحكم حول عملية الانتاج وما تحتاجه الشبكة الكهربائية.



يذكر ان أعلى حمل كهربائي تم تسجيله حتى الآن هو 13440 ميغاواط من إجمالي الانتاج الذي يصل 16700 ميغاواط في حين متوقع ان يصل أعلى حمل كهربائي خلال الصيف الجاري 14 ألف ميغاواط