يشتهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،بتصريحاته الغاضبة على تويتر، والآن افتتح كوميديان معرضا هزليا لعرضهذه التغريدات.

افتتح تريفور نواه ، مقدم برنامج " ديلي شو " المسائي معرض " مكتبة التغريدات الرئاسية لدونالد جيه ترامب " في نيويورك أمس الجمعة، على مقربة من برج ترامب.



و اصطفت طوابير على الفور، فيما هرع الأشخاص لـ" استكشاف تاريخ وعلم وفن تغريدات دونالد ترامب، من محاولاته الأولى لوضع أصابعه القصيرة و الثخينة على الهاتف إلى ظهوره كثوري بارز في مجال التواصل الاجتماعي البارز في عصرنا "، بحسب بيان صحفي.

وجاء في البيان أيضا: " ستضم المكتبة تركيبات سمعية وخبرات تفاعلية كاملة باليدين تلائم كل الأحجام، ما يعطي الرعاة فرصة لا تتأتى سوى مرة واحدة في العمر للتسجيل والاحتفال بالكثير من اللحظات غير المسبوقة لتاريخ تغريدات الرئيس دونالد ترامب على تويتر ".

وتم وضع أفضل تغريدات لترامب في أطر ذهبية وجرى تنظيمها بحسب المواضيع. ويمكن للزوار الجلوس أيضا على مرحاض مصنوع من الذهب في محاكاة للمكتب البيضاوي وإرسال تغريداتهم الخاصة.

ويغلق المعرض أبوابه غدا الأحد.