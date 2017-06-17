اسامة ابو السعود

جهود كبيرة تبذلها المراكز الرمضانية هذا العام في مختلف محافظات البلاد والتي نجحت في استقطاب الاف المتهجدين لصلاة القيام بها سواء مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق او الراشد بالعديلية او جابر العلي بالشهداء او المزيني بالشعب وغيرها من المراكز الرمضانية في عموم البلاد .

ويقف خلف هذه الجهود الكبيرة وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد د. وليد عيسى الشعيب الذي يقوم بجولات ليلية لتفقد الصلاة في مختلف مساجد البلاد ومتابعة سير العمل لتقديم افضل الخدمات لراحة المصلين في الصلوات المختلفة وخاصة في التراويح والقيام , ويقف معه كتيبة من العاملين من مدراء الادارات والموظفين والمتطوعين من مختلف الجهات .

وتحيط بهذه الجهود الجبارة جهود اكبر من رجال الامن الذين يبذلون كل الجهود المخلصة لتامين جميع المساجد وخاصة المراكز الرمضانية وتوفير افضل اجواء الامن والامان بما يشعر المصلين والمتهجدين بالطمأنينة .

وقال وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد د. وليد الشعيب ل" الانباء " عقب جولة مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح " : كعادتنا في كل عام وخلال شهر رمضان المبارك نقوم بجولات خلال الشهر الكريم وخاصة في العشر الاواخر لتفقد المراكز الرمضانية بصحبة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح للاطمئنان على الحالة الامنية وجاهزية المراكز واستعداداتهم لاستقبال ضيوف الرحمن في العشر وتشجيعا للعاملين في هذه الرمضانية ورفع الروح المعنوية لهم ,والثناء على جهودهم في خدمة المصلين في هذه الليالي المباركة والذين يسهرون على راحة المصلين لاداء الصلوات بكل راحة وامان واطمئنان .

وقال الشعيب " نحن مستمرون في هذه الجولات يوميا حتى صلاة العيد ان شاء الله ".

وعن استعدادات المراكز الرمضانية لليلة 27 رمضان قال الشعيب " الاستعدادات لليلة 27 رمضان تجري على قدم وساق حيث نتوقع زيادة اعداد المصلين في هذه المباركة لتحري ليلة القدر وستكون الجهود مضاعفة في جميع مساجد البلاد وخاصة المراكز الرمضانية والتي نجحت ولله الحمد في استقطاب جموع المصلين وتفوقت في تقديم الخدمات وتهيئة الاجواء الايمانية وهو ما كان اثر كبير في زيادة اعداد المصلبين بشكل فاق كل التوقعات ولله الحمد خاصة مع وجود قراء يتمتعون باصوات ندية من الداخل والخارج وايضا عملية التامين الامني بشكل محكم من قبل رجال وزارة الداخلية مما يبعث الطمأنينة في نفوس الاخوة المصلين .

وختم الوكيل الشعيب تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في وزارة الاوقاف والداخلية والاعلام والصحة وكل الجهات الداعمة مثل الجوالة والمتطوعين لما يقومون به من جهود جبارة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وبيوت الله في عموم محافظات البلاد .

الوكيل المساعد لقطاع المساجد يقوم بجولات تفقدية كل ليلة مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح للوقوف على راحة المصلين ومتابعة الحالة الامنية

الشعيب ل" الانباء " : المراكز الرمضانية نجحت في استقطاب الاف المتهجدين في العشر الاواخر من رمضان ونتوقع مضاعفة الاعداد في ليلة 27 رمضان

اسامة ابو السعود

جهود كبيرة تبذلها المراكز الرمضانية هذا العام في مختلف محافظات البلاد والتي نجحت في استقطاب الاف المتهجدين لصلاة القيام بها سواء مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق او الراشد بالعديلية او جابر العلي بالشهداء او المزيني بالشعب وغيرها من المراكز الرمضانية في عموم البلاد .

ويقف خلف هذه الجهود الكبيرة وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد د. وليد عيسى الشعيب الذي يقوم بجولات ليلية لتفقد الصلاة في مختلف مساجد البلاد ومتابعة سير العمل لتقديم افضل الخدمات لراحة المصلين في الصلوات المختلفة وخاصة في التراويح والقيام , ويقف معه كتيبة من العاملين من مدراء الادارات والموظفين والمتطوعين من مختلف الجهات .

وتحيط بهذه الجهود الجبارة جهود اكبر من رجال الامن الذين يبذلون كل الجهود المخلصة لتامين جميع المساجد وخاصة المراكز الرمضانية وتوفير افضل اجواء الامن والامان بما يشعر المصلين والمتهجدين بالطمأنينة .

وقال وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد د. وليد الشعيب ل" الانباء " عقب جولة مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح " : كعادتنا في كل عام وخلال شهر رمضان المبارك نقوم بجولات خلال الشهر الكريم وخاصة في العشر الاواخر لتفقد المراكز الرمضانية بصحبة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء إبراهيم الطراح للاطمئنان على الحالة الامنية وجاهزية المراكز واستعداداتهم لاستقبال ضيوف الرحمن في العشر وتشجيعا للعاملين في هذه الرمضانية ورفع الروح المعنوية لهم ,والثناء على جهودهم في خدمة المصلين في هذه الليالي المباركة والذين يسهرون على راحة المصلين لاداء الصلوات بكل راحة وامان واطمئنان .

وقال الشعيب " نحن مستمرون في هذه الجولات يوميا حتى صلاة العيد ان شاء الله ".

وعن استعدادات المراكز الرمضانية لليلة 27 رمضان قال الشعيب " الاستعدادات لليلة 27 رمضان تجري على قدم وساق حيث نتوقع زيادة اعداد المصلين في هذه المباركة لتحري ليلة القدر وستكون الجهود مضاعفة في جميع مساجد البلاد وخاصة المراكز الرمضانية والتي نجحت ولله الحمد في استقطاب جموع المصلين وتفوقت في تقديم الخدمات وتهيئة الاجواء الايمانية وهو ما كان اثر كبير في زيادة اعداد المصلبين بشكل فاق كل التوقعات ولله الحمد خاصة مع وجود قراء يتمتعون باصوات ندية من الداخل والخارج وايضا عملية التامين الامني بشكل محكم من قبل رجال وزارة الداخلية مما يبعث الطمأنينة في نفوس الاخوة المصلين .

وختم الوكيل الشعيب تصريحاته بتوجيه الشكر لجميع العاملين في وزارة الاوقاف والداخلية والاعلام والصحة وكل الجهات الداعمة مثل الجوالة والمتطوعين لما يقومون به من جهود جبارة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن وبيوت الله في عموم محافظات البلاد .