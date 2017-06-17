كشف رئيس اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي المهندس علي الموسى أن اللجنة ستبحث في اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لائحة شروط وضوابط إقامة أبراج الاتصالات ومحطات التقوية للهواتف النقالة في جميع مناطق الكويت .

ووصف الموسى في تصريح صحفي لائحة أبراج الاتصالات بأنها تعتبر من اللوائح الهامة التي يسعى المجلس البلدي لإقرارها لما ستعود بالنفع علي الدولة من خلال تحصيل إيرادات تدخل ضمن الخزينة العامة وكذلك لمستخدمي الهواتف النقالة لتحسين الخدمات التي يتمتعون بها عند تقوية شبكات الاتصالات .

وقال الموسى انه تم توجيه الدعوة لحضور الاجتماع إلي المسؤوليين في هيئة الاتصالات لمناقشة اللائحة وملاحظاتهم عليها إضافة إلي الجهات المعنية من اجل سرعة إقرارها مشيرا إلي أن إدارة الفتوى والتشريع كانت قد اطلعت علي اللائحة وأقرتها بعد أن وضعت ملاحظاتها عليها .

وأكد الموسى أن رئيس وأعضاء المجلس البلدي حريصون ويعملون دائما علي سرعة إقرار اللوائح التي تهم مصلحة الوطن والمواطن والمقيم علي ارض الكويت لما يعود بالنفع علي الجميع مشيرا إلي أن ثورة الاتصالات متسارعة ويتوجب مواكبتها من خلال إقرار هذه اللائحة التي ستسهم في عمل نقلة نوعية بالتكنولوجيا الحديثة للاتصالات .

وأوضح أن اللائحة تحتوي علي اشتراطات الأبراج الثابتة وغير الثابتة وأنواعها ، والاشتراطات الفنية للبرج مشيرا إلي انه يسمح بإقامة أبراج بأشكال جمالية وذات تصميم معماري يتماشى مع الموقع العام ضمن المناطق الحضرية .

وأعرب الموسى عن أمله بان يتم إقرار لائحة أبراج الاتصالات قريبا حتى يضاف هذا الانجاز إلي الانجازات التي حققها الأعضاء خلال عضويتهم في السنوات السابقة .