أكدت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت ضرورة تأكد عموم المستهلكين من حجز تذاكر السفر عبر الشركات ووكالات السفر المعتمدة في البلاد وأخذ الحيطة من بعض الشركات المنتشرة على شبكة (الانترنت) والتي قد تكون غير موثوقة.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة عيد الرشيدي في بيان صحافي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد إن على المستهلكين ضرورة التأكد من سلامة التراخيص التجارية لوكالات السفر قبل البدء بحجز وشراء التذاكر.



وأضاف أن القطاع حريص على حماية المستهلك خصوصا من بعض المكاتب التي تقدم خصومات أو حجوزارت وهمية على تذاكر الطيران أو الفنادق مشيرا الى أن قطاع الرقابة وجه فرقا منتشرة في مختلف مناطق الكويت للتدقيق واستقبال الشكاوى في هذا الخصوص.

وذكر أن على المستهلك أن يقارن بين أسعار مستلزمات السفر المختلفة بما فيها الملابس في أكثر من مكان قبل اقتناء السلعة حتى لا يكون صيدا سهلا للجشع والاستغلال.

ودعا الرشيدي المستهلكين إلى الاحتفاظ بالوصولات والفواتير بعد الشراء ليتسنى استرجاعها متى اقتضى ذلك مبينا أن بإمكان المستهلك تقديم أي شكوى من خلال الاتصال على الرقم (135) في حال وجود أي غش تجاري أو في حال عدم الالتزام بالمعايير والانظمة المعمول بها.

وأفاد بأن فريق الطوارىء التابع لقطاع الرقابة متواجد خلال عطلة العيد على رأس العمل وبكامل طاقته لمتابعة المحال التجارية والمطاعم