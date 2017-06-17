اعلنت وسائل اعلام سورية اليوم السبت مقتل شخصين واصابة خمسة اخرين اثر تفجير انتحاري في ريف القنيطرة جنوب سوريا.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن محافظ القنيطرة احمد عبد القادر القول ان انتحاريا فجر نفسه بحزام ناسف في بلدة خان ارنبة بريف القنيطرة عاصمة الجولان المحتل بعد منتصف الليلة الماضية ما تسبب بمقتل شخصين واصابة خمسة اخرين ووقوع اضرار مادية كبيرة في عدد من المنازل.

ومن جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان في هذا السياق ان انفجارا وقع بعد منتصف ليل الجمعة - السبت استهدف مناطق في بلدة خان ارنية الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بريف القنيطرة ما اسفر عن مقتل عنصر من قوات النظام على الاقل وانباء عن قتلى وجرحى اخرين.