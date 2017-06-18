عواصم ـ إياد البحيري

تجددت المواجهات العنيفة امس بين قوات الشرعية اليمنية مسنودة بقوات التحالف العربي من جهة وبين ميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في جبهات ميدي وحرض الحدوديتين ومحافظة تعز وسط تقدم لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الجبهات.

وقالت مصادر عسكرية لـ «الأنباء»: ان طائرات التحالف العربي شنت عشرات الغارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات في العاصمة صنعاء ومحافظة حجة ومناطق متفرقة من محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي.

وأضافت المصادر أن طائرات التحالف جددت غاراتها العنيفة على العاصمة صنعاء واستهدفت معسكر ألوية الصواريخ في جبل عطان غرب العاصمة، واستهدف الطيران أيضا مواقع وآليات للميليشيات في مديرية همدان شمال غرب صنعاء، وذلك بالتزامن مع غارات مماثلة على موقع للمتمردين في نقيل بن غيلان شرق العاصمة صنعاء. في غضون ذلك، استشهد جندي سعودي نتيجة قذيفة حوثية على الحدود السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» «أن الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لوالد وأسرة الجندي باسم بن يحي معشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد مدافعا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان».

جاء ذلك فيما صعدت ميليشيات الحوثي وصالح انتهاكاتها الجسيمة في اليمن فتارة باستهداف قوافل الإغاثة وتفجيرها وأخرى بتهديد الملاحة الدولية بالصواريخ الموجهة واستهداف سفن المساعدات الإنسانية وتارة بنهب مساعدات دولية لمواجهة وباء الكوليرا الذي يجتاح اليمن ويحصد أرواح مئات الموطنين وتعمل الميليشيات على بيع المساعدات الخاصة بالكوليرا على المرضى بعد نهبها في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

وفي سياق مختلف، جدد الطيران الأميركي بدون طيار غاراته على أهداف لتنظيم القاعدة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن واستهدف القصف أمس الاول سيارة تقل عدد من عناصر التنظيم في منطقة العرم جنوب شرق المحافظة.

وقالت مصادر محلية مطلعة «إن الغارة استهدفت أحد قيادات تنظيم القاعدة وهو شقيق قائد التنظيم في منطقة حبان ويدعى «بن عاطف» واثنين من مرافقيه»، مؤكدة مقتل الثلاثة في الغارة.

إلى ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضحايا وباء الكوليرا في اليمن إلى ألف و28 شخصا و146 ألفا و75 حالة اشتباه بالمرض، في 20 محافظة يمنية، وتصدرت محافظة حجة شمال غرب اليمن المحافظات الأكثر تضررا بالوباء، حيث سجلت وفاة 163 شخصا.

في غضون ذلك، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مقتل 424 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالقوة للقتال في صفوفها ضد الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي.