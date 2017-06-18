عواصم - وكالات: توفي المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول، مهندس عملية توحيد ألمانيا بعد 45 عاما على الحرب العالمية الثانية ودعامة البناء الأوروبي الذي شغل منصب المستشار لأطول مدة من 1982 الى 1998 في ألمانيا الحديثة عن 87 عاما.
وأثارت وفاة كول ردود فعل في ألمانيا وأوروبا خصوصا. ونعت المستشارة انجيلا ميركل راعيها السياسي هيلموت كول، وأكدت انه «كان مكسبا لجميع الالمان كما قام بتغيير حياتي بشكل حاسم».
أما الرئيس الفرنسي ماكرون فقد نعى «مهندس ألمانيا الموحدة والصداقة الفرنسية الألمانية».
وقال انه بوفاة كول «نفقد أوروبيا عظيما». وقد أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعازيه للشعب الألماني في وفاة كول ووصفه بأنه كان «صديقا وحليفا للولايات المتحدة».
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكول معتبرا انه «مهندس تطوير العلاقات الودية بين بلدينا».