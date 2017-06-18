واشنطن - هافانا - وكالات: أدانت هافانا الخطوة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ «إلغاء ما سماه بالاتفاق أحادي الجانب كليا مع كوبا» الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقالت الحكومة في بيان رسمي، بثه التلفزيون الوطني أول من امس ان «تدين كوبا الإجراءات الجديدة لتشديد الحصار، المحكوم عليه بالفشل».

وتحدثت الحكومة الكوبية عن «خطاب عدائي يذكر بأيام المواجهة المفتوحة» وعن «لجوء الى الوسائل القسرية الماضية»، مبدية أسفها «للعودة الى الوراء في العلاقات بين البلدين». وقالت حكومة راؤول كاسترو إن «اي استراتيجية تهدف الى تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كوبا، من خلال الضغوط او اعتماد الأساليب الأكثر دهاء، ستكون محكومة بالفشل».

وذلك ردا على تعهدات ترامب ان يعيد النظر في شكل كبير في التقارب مع كوبا الذي أطلقه سلفه باراك أوباما نهاية 2014، منددا بـ «وحشية» النظام في هافانا.