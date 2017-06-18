عينت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، دبلوماسية دولية مرموقة في الأمم المتحدة وزيرة للخارجية لتصبح أول امرأة تتولى هذه الحقيبة في البلاد، وستكون مهمتها الحد من التوتر المتصاعد حول الطموحات النووية للجارة الكورية الشمالية.

وشغلت كانغ كيونغ-وا (62 عاما) منصب نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة كما عملت كمساعدة للأمين العام للشؤون الإنسانية قبل أن تصبح كبيرة مستشاري الأمين العام الحالي انطونيو غوتيريش.

وياتي تعيين كانغ في هذا المنصب قبل أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس مون جاي-ان الأولى للولايات المتحدة للقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب في وقت تتصاعد فيه المخاوف من برنامج تسلح بيونغ يانغ.